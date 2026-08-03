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Израиль

На улице Дизенгоф в Тель-Авиве мотоциклист врезался в нескольких пешеходов

ДТП
время публикации: 03 августа 2026 г., 17:53 | последнее обновление: 03 августа 2026 г., 17:55
На улице Дизенгоф в Тель-Авиве мотоциклист врезался в нескольких пешеходов
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На улице Дизенгоф в Тель-Авиве мотоциклист врезался в нескольких пешеходов
Пресс-служба МАДА

На улице Дизенгоф в Тель-Авиве мотоциклист не справился с управлением и вместе с мотоциклом вылетел на тротуар. В результате аварии пострадал не только сам мотоциклист, но еще пять пешеходов.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (примерно 30 лет) и женщина-пешеход получили травмы средней тяжести. Еще четыре человека получили легкие травмы.

Все пострадавшие доставлены в больницу "Ихилов".

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Израиль
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