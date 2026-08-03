Нетаниягу сообщил БАГАЦу о намерении назначить главу МВД до выборов

В ответе, переданном Высшему суду справедливости в ответ на петицию Движения за чистоту власти, говорится, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу намерен назначить постоянного министра внутренних дел еще до выборов.

Движение за чистоту власти обратилось в БАГАЦ с целью добиться отмены решения о передаче части полномочий главы МВД Нетаниягу и назначения постоянного министра.

В ответе суду говорится, что отсутствие постоянного министра внутренних дел создает существенные юридические и практические трудности.

Радиостанция "Кан Бет" назвала главными кандидатами на пост главы МВД Офира Каца и Мики Зоара.