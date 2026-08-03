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Израиль

Гендиректор Совета мира требует от Израиля прекращения ударов по Газе

Газа
Мирные соглашения
время публикации: 03 августа 2026 г., 17:44 | последнее обновление: 03 августа 2026 г., 17:48
Гендиректор Совета мира требует от Израиля прекращения ударов по Газе
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Гендиректор Совета мира требует от Израиля прекращения ударов по Газе
Yonatan Sindel/Flash90

Генеральный директор Совета мира Николай Младенов встретился в понедельник 3 августа с главой правительства Израиля Биньямином Нетаниягу и заявил, что Израиль должен прекратить удары по сектору Газы в соответствии с предусмотренными планом из 20 пунктов президента США Дональда Трампа.

Одновременно с этим высокопоставленный израильский источник заявил, что израильские силы не отступят с нынешней "желтой линии" в секторе Газы и продолжат пресекать любую непосредственную угрозу для израильских военнослужащих и гражданских лиц.

Это заявление было сделано после того, как министры Орит Струк и Бецалель Смотрич потребовали пересмотреть план Совета мира по Газе, подчеркнув, что кабинет министров утверждал размещение многонациональных "стабилизационных сил" в секторе, опираясь на соглашение, которое, как впоследствие выяснилось, отличалось от опубликованного затем Советом мира.

В минувшую пятницу Совет мира опубликовал полный текст "дорожной карты", предложенной президентом США Дональдом Трампом для прекращения войны в секторе Газы. Согласно опубликованному документу, реализация плана, включая разоружение ХАМАС, должна создать условия для создания палестинского государства.

Согласно проекту соглашения, в течение первых 14 дней ХАМАС должен прекратить любую военную деятельность, включая наращивание вооружений, после чего должен начаться процесс разоружения. Одновременно Израиль также должен прекратить огонь в соответствии с соглашением, подписанным в октябре прошлого года.

Израиль не является стороной соглашения. Документ должны подписать ХАМАС, страны-посредники и Совет мира, созданный президентом США Дональдом Трампом.

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