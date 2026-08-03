СМИ: Нетаниягу предлагает Моше Кахлону место в первой пятерке "Ликуда"
время публикации: 03 августа 2026 г., 18:59 | последнее обновление: 03 августа 2026 г., 19:04
СМИ: Нетаниягу предлагает Моше Кахлону место в первой пятерке "Ликуда"
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Лидер "Ликуда" Биньямин Нетаниягу продолжает переговоры с бывшим министром финансов Моше Кахлоном о вступлении последнего в "Ликуд" перед новыми выборами. Как сообщает "Сругим", если Кахлон согласится на предложение – ему гарантировано место в первой пятерке предвыборного списка.
Как утверждает источник в "Ликуде", в последние недели Нетаниягу несколько раз беседовал с Кахлоном. Если бывший министр согласится вернуться в политику, ему планируют гарантировать место в первой пятерке списка партии на выборах в Кнессет.
Ожидается, что в случае возвращения Кахлон станет одной из ключевых фигур предвыборной кампании "Ликуда", отвечая прежде всего за экономическую и социальную повестку с учетом своего опыта проведения экономических реформ.
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