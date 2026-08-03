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Мир

Трамп потребовал от Ирана заключить сделку, но не стал угрожать возобновлением войны

Иран
Дональд Трамп
Война с Ираном
время публикации: 03 августа 2026 г., 18:45 | последнее обновление: 03 августа 2026 г., 18:51
Трамп потребовал от Ирана заключить сделку, но не стал угрожать возобновлением войны
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Трамп потребовал от Ирана заключить сделку, но не стал угрожать новой войной
AP Photo/Mark Schiefelbein

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном уже начались, несмотря на публичные опровержения со стороны Тегерана. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, иранское руководство просит о встрече, однако одновременно утверждает, что не ведет переговоров с Вашингтоном и взаимодействует только с Оманом.

Американский президент также заявил, что США контролируют доступ к Ирану через Ормузский пролив. "Ничего не попадет в Иран, если мы этого не захотим", - написал он, добавив, что ограничения будут сохраняться до заключения соглашения или "полной капитуляции". А свой пост он завершил утверждением, что "Иран никогда не получит ядерного оружия".

В отличие от своих предыдущих постов президент США не угрожает Тегерану возобновлением военных действий, а говорит о намерении продолжить или усилить давление на Иран, прежде всего с помощью ограничений в Ормузском проливе.

Иран отрицает, что в настоящее время ведет переговоры с США. В Тегеране заявляют, что контакты с Оманом посвящены организации безопасного прохода судов через Ормузский пролив.

Мир
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