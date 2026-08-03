Пентагон расширит производство компонентов для систем противоракетной обороны Patriot и THAAD

Министерство обороны США подписало рамочное соглашение с компаниями Lockheed Martin и Northrop Grumman о расширении производства компонентов для систем противоракетной обороны Patriot PAC-3 и THAAD. Об этом сообщило агентство Reuters.

Согласно соглашению, производство перехватчиков Patriot планируется увеличить втрое, а комплексов THAAD – в четыре раза. Соглашение также предусматривает привлечение дополнительного производителя твердотопливных двигателей для ракет-перехватчиков PAC-3 для комплексов Patriot и увеличение выпуска устройств безопасного воспламенения.

Стоимость соглашения не раскрывается. Решение принято на фоне истощения американских запасов вооружений из-за конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине.

На прошлой неделе армия США также заключила с Lockheed Martin контракт стоимостью 58,6 млрд долларов на производство ракет-перехватчиков Patriot.