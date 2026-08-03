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Израиль

С мечом и пистолетом в мечети: завершено расследование инцидента в Шфараме

Криминал в арабском секторе
Полиция
время публикации: 03 августа 2026 г., 09:37 | последнее обновление: 03 августа 2026 г., 09:37
С мечом и пистолетом в мечети: завершено расследование инцидента в Шфараме
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С мечом и пистолетом в мечети: завершено расследование инцидента в Шфараме
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщила о завершении расследования и скором предъявлении обвинений по делу о происшествии в Шфараме, где вечером 1 июля мужчина, вооруженный мечом и пистолетом, ворвался в мечеть.

Подозреваемый открыл огонь, а затем скрылся с места происшествия. Пострадавших не было.

Позже подозреваемого задержали на открытой местности недалеко от поселка Ибтин.

Позже был задержан еще один подозреваемый. Следствие установило, что он стрелял в сторону мечети.

Задержанным 47 лет и 32 года. О мотивах их действий полиция не сообщает.

Израиль
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