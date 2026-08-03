С мечом и пистолетом в мечети: завершено расследование инцидента в Шфараме
время публикации: 03 августа 2026 г., 09:37 | последнее обновление: 03 августа 2026 г., 09:37
С мечом и пистолетом в мечети: завершено расследование инцидента в Шфараме
0:00 0:00
Полиция сообщила о завершении расследования и скором предъявлении обвинений по делу о происшествии в Шфараме, где вечером 1 июля мужчина, вооруженный мечом и пистолетом, ворвался в мечеть.
Подозреваемый открыл огонь, а затем скрылся с места происшествия. Пострадавших не было.
Позже подозреваемого задержали на открытой местности недалеко от поселка Ибтин.
Позже был задержан еще один подозреваемый. Следствие установило, что он стрелял в сторону мечети.
Задержанным 47 лет и 32 года. О мотивах их действий полиция не сообщает.