Повторное объявление о розыске: пропала 53-летняя Лариса Мермельштейн из Ашдода
время публикации: 03 августа 2026 г., 12:32 | последнее обновление: 03 августа 2026 г., 12:32
Повторное объявление о розыске: пропала 53-летняя Лариса Мермельштейн из Ашдода
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Полиция Израиля повторно обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 53-летней Ларисы Мермельштейн из Ашдода. В последний раз ее видели 15 июля на улице Ибн Гвироль в городе Ашдод. С тех пор к розыскам пропавшей были привлечены значительные силы, но это не дало результата.
Приметы пропавшей: рост 1.65, среднего телосложения, склонная к полноте, сутулая, короткие каштановые волосы, голубые глаза.
На ней была рубашка в черно-бело-синюю полоску.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-6387444.
Отметим, что эту женщину не впервые объявляют в розыск. В прошлом году ее разыскивали и находили.