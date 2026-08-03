Повторное объявление о розыске: пропала 53-летняя Лариса Мермельштейн из Ашдода

Полиция Израиля повторно обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 53-летней Ларисы Мермельштейн из Ашдода. В последний раз ее видели 15 июля на улице Ибн Гвироль в городе Ашдод. С тех пор к розыскам пропавшей были привлечены значительные силы, но это не дало результата.

Приметы пропавшей: рост 1.65, среднего телосложения, склонная к полноте, сутулая, короткие каштановые волосы, голубые глаза.

На ней была рубашка в черно-бело-синюю полоску.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-6387444.

Отметим, что эту женщину не впервые объявляют в розыск. В прошлом году ее разыскивали и находили.