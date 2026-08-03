Эдельштейн и Эрдан представят свою партию

Бывший посол Израиля в ООН Гилад Эрдан и бывший глава комиссии по иностранным делам и обороне Юлий Эдельштейн представят в ближайшие дни свою новую партию.

Согласно публикациям, в список Эрдана войдут помимо прочих бывшая мэр Бейт-Шемеша Ализа Блох, бригадный генерал запаса Хези Нехама.

Согласно опубликованной информации, Бени Ганц не войдет в ее состав, и скорее всего переговоры об объединении новой партии и "Кахоль Лаван" продолжатся в ближайшие недели.

Гилад Эрдан заявил в беседах с приближенными, что его партия не войдет ни в одну "узкую" коалицию и присоединится только к правительству национального единства.

Ранее приближенные Эрдана заявляли, что не войдут в коалицию, в составе которой будет партия "Демократим".