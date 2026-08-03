Трамп заявил о договоренности с Ираном по Ормузскому проливу и переговорах по ядерному разоружению

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам на борту Air Force One, что с Ираном достигнута договоренность по Ормузскому проливу. По его словам, стороны рассчитывают заключить соглашение и по вопросу ядерного разоружения.

Трамп заявил, что переговоры возобновятся во второй половине дня 4 августа.

Отвечая на вопрос, почему он отменил удар по Ирану, президент США сказал, что с такой просьбой к нему обратились Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и сам Иран.

"Мы были готовы начать. Это должна была быть массированная атака. Но когда союзники просят ее отменить, приходится сказать: хорошо, посмотрим. Они обратились с этой просьбой, поскольку считают, что соглашение возможно", – заявил Трамп.

Ранее Трамп заявлял, что отменил намеченный удар по Ирану после обращения Тегерана и других стран Ближнего Востока. По его словам, стороны согласовали основные параметры возможной сделки. Трамп написал в Truth Social, что США были "полностью готовы" к атаке на Иран с применением военной мощи, "которой не видели со времен Второй мировой войны". Однако Иран и другие государства региона попросили Вашингтон воздержаться от удара, поскольку появилась возможность быстро заключить соглашение. По словам американского президента, договоренности должны предусматривать "немедленное, полное и окончательное открытие Ормузского пролива" и устранение иранской ядерной угрозы. Трамп утверждает, что Израиль присоединился к этому обязательству.

Накануне сообщалось, что Трамп рассматривал возможность новых масштабных ударов по Ирану, а наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман призвал его не допустить дальнейшей эскалации. Тегеран предупреждал, что в случае американской атаки нанесет удары по энергетическим объектам в Израиле и странах Персидского залива.

Подобная схема ведения переговоров с созданием максимального давления на вторую сторону характерна для американского президента. Его воинственные заявления еще не означают, что удар неизбежен. Понимают это и иранцы.