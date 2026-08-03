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Мир

На Кубе полностью отключено электричество

Нефть и газ
Куба
время публикации: 03 августа 2026 г., 10:12 | последнее обновление: 03 августа 2026 г., 10:15
На Кубе полностью отключено электричество
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На Кубе полностью отключено электричество
AP Photo/Ramon Espinosa

Вечером 2 августа на Кубе произошло общенациональное отключение электричества. Без света остались около 11 миллионов человек. При этом только днем ранее электричество было отключено на западе острова.

Еще до блэкаута электрическая компания Гаваны сообщила о местных отключениях, связанных с выходом из строя трансформаторов и короткими замыканиями. В заявлении говорилось и о необходимости инициированных отключений, чтобы снизить нагрузку на сеть.

Куба переживает тяжелый энергетический и экономический кризис. Власти связывают ухудшение ситуации с нехваткой топлива и внешним давлением, тогда как западные агентства указывают также на изношенность инфраструктуры, дефицит запчастей и прекращение поставок нефти из Венесуэлы.

Мир
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