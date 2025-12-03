В Эн-Накуре состоялась встреча представителей Израиля и Ливана

Канцелярия главы правительства опубликовала новые подробности о встрече, состоявшейся в ливанском городе Эн-Накура, с участием представителя Израиля.

"По указанию премьер-министра Биньямина Нетаниягу в рамках диалога по вопросам безопасности между США, Израилем и Ливаном заместитель главы отдела внешней политики СНБ провел сегодня утром в ливанском городе Эн-Накура встречу с советником президента США по ливанскому вопросу Морган Ортагус и гражданскими представителями Ливана", - говорится в сообщении.

"Встреча прошла в доброжелательной атмосфере. Была достигнута договоренность о разработке предложений для продвижения возможного экономического сотрудничества между Израилем и Ливаном. Израиль четко дал понять, что разоружение "Хизбаллы" является обязательным требованием, независимо от продвижения сотрудничества в экономической сфере. Стороны договорились о дальнейшем проведении переговоров".

По информации телеканала "Кан-11", на встречу в Ливан был направлен Ури Резник.

Израильские обозреватели отмечают, что участие Ливана в подобном диалоге следует расценивать как "положительный сигнал".