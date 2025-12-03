x
03 декабря 2025
Израиль

Ребенок тяжело пострадал в результате пожара в квартале Рамот в Иерусалиме

время публикации: 03 декабря 2025 г., 20:51 | последнее обновление: 03 декабря 2025 г., 21:00
Ребенок тяжело пострадал в результате пожара в квартире в квартале Рамот в Иерусалиме
Flash90

В квартире на втором этаже семиэтажного дома на улице Сулам Яаков в иерусалимском квартале Рамот произошел пожар.

Пожарная служба сообщила, что в квартире был обнаружен без сознания мальчик примерно 10 лет. Парамедики оценивают состояние ребенка как критическое.

