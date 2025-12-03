Ребенок тяжело пострадал в результате пожара в квартале Рамот в Иерусалиме
время публикации: 03 декабря 2025 г., 20:51 | последнее обновление: 03 декабря 2025 г., 21:00
В квартире на втором этаже семиэтажного дома на улице Сулам Яаков в иерусалимском квартале Рамот произошел пожар.
Пожарная служба сообщила, что в квартире был обнаружен без сознания мальчик примерно 10 лет. Парамедики оценивают состояние ребенка как критическое.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 02 декабря 2025