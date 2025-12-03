В Бейт-Шемеше электровелосипедист сбил пожилого мужчину, пострадавший в тяжелом состоянии
время публикации: 03 декабря 2025 г., 06:01 | последнее обновление: 03 декабря 2025 г., 06:05
Рано утром 3 декабря в Бейт-Шемеше на улице Герцль мужчина примерно 70 лет был сбит другим человеком, ехавшим на электровелосипеде, и получил тяжелую черепно-мозговую травму. Велосипедист также был травмирован, он в состоянии средней тяжести.
Пострадавшие доставлены в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек".
Обстоятельства происшествия уточняются.