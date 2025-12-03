Стрельба в Рахате: ранены четыре человека, состояние двоих тяжелое
время публикации: 03 декабря 2025 г., 18:43 | последнее обновление: 03 декабря 2025 г., 18:54
В Рахате в результате криминального инцидента ранены четверо мужчин, всем около 20 лет. Двум раненым удалось самостоятельно добраться до станции "Маген Давид Адом" в городе.
Парамедики сообщили, что все раненые доставлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шева, состояние двоих тяжелое, остальные находятся в состоянии средней тяжести.
Полиция расследует обстоятельства инцидента.
