03 декабря 2025
Стрельба в Рахате: ранены четыре человека, состояние двоих тяжелое

Криминал в арабском секторе
время публикации: 03 декабря 2025 г., 18:43 | последнее обновление: 03 декабря 2025 г., 18:54
Пресс-служба МАДА

В Рахате в результате криминального инцидента ранены четверо мужчин, всем около 20 лет. Двум раненым удалось самостоятельно добраться до станции "Маген Давид Адом" в городе.

Парамедики сообщили, что все раненые доставлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шева, состояние двоих тяжелое, остальные находятся в состоянии средней тяжести.

Полиция расследует обстоятельства инцидента.

