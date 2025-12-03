Смотрич против Нетаниягу: "Если ты веришь в закон о призыве – объясни"
Министр финансов Бецалель Смотрич ("Ционут Датит") подверг резкой критике премьер-министра Биньямина Нетаниягу.
Поводом для критики стало решение премьер-министра отменить выступление, в ходе которого он намеревался призвать поддержать закон.
"Если ты веришь во что-то, объясни людям, о чем идет речь. Общество в гневе", - заявил Смотрич.
По сообщениям некоторых СМИ, министр финансов был одним из инициаторов не состоявшегося обращения премьер-министра Биньямина Нетаниягу к нации.