Смотрич против Нетаниягу: "Если ты веришь в закон о призыве – объясни"

Министр финансов Бецалель Смотрич ("Ционут Датит") подверг резкой критике премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Поводом для критики стало решение премьер-министра отменить выступление, в ходе которого он намеревался призвать поддержать закон.

"Если ты веришь во что-то, объясни людям, о чем идет речь. Общество в гневе", - заявил Смотрич.

По сообщениям некоторых СМИ, министр финансов был одним из инициаторов не состоявшегося обращения премьер-министра Биньямина Нетаниягу к нации.