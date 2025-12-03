x
Израиль

Смотрич против Нетаниягу: "Если ты веришь в закон о призыве – объясни"

Биньямин Нетаниягу
Бецалель Смотрич
время публикации: 03 декабря 2025 г., 21:54 | последнее обновление: 03 декабря 2025 г., 21:54
Смотрич против Нетаниягу: "Если ты веришь в закон о призыве – объясни"
Yonatan Sindel/Flash90

Министр финансов Бецалель Смотрич ("Ционут Датит") подверг резкой критике премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Поводом для критики стало решение премьер-министра отменить выступление, в ходе которого он намеревался призвать поддержать закон.

"Если ты веришь во что-то, объясни людям, о чем идет речь. Общество в гневе", - заявил Смотрич.

По сообщениям некоторых СМИ, министр финансов был одним из инициаторов не состоявшегося обращения премьер-министра Биньямина Нетаниягу к нации.

