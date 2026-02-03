x
03 февраля 2026
Кнессет
Акции протеста
Еш Атид
время публикации: 03 февраля 2026 г., 15:01 | последнее обновление: 03 февраля 2026 г., 15:01
Комиссия по иностранным делам и обороне вынесла наказание депутату Тор-Пазу
Chaim Goldberg/Flash90

Комиссия Кнессета по иностранным делам и обороне приняла решение о санкциях в отношении депутата Моше Тор-Паза ("Еш Атид").

Вместе с несколькими депутатами от партии "Еш Атид", он ворвался в офис главы комиссии Боаза Бисмута во время его встречи с депутатами от ультраортодоксальных па партий. Тор-Паз также сфотографировал документы, находившиеся на столе.

Тор-Паз отстранен от должности главы подкомиссии по вопросам внешней политики и разъяснительной работы. Семь депутатов проголосовали за это решение, пять проголосовали против.

Ранее Боаз Бисмут встречался с депутатом Кнессета Рамом Бен-Бараком, также от партии "Еш Атид". После завершения встречи, Бен-Барак извинился перед Бисмутом, и тот отменил планировавшееся решение об отстранении депутата от должности главы подкомиссии по разведывательной деятельности.

Израиль
