Полиция закрыла бордель в Холоне, клиент оштрафован на 2000 шекелей
время публикации: 03 февраля 2026 г., 16:39 | последнее обновление: 03 февраля 2026 г., 16:39
Сотрудники полиции выявили квартиру на улице Нафха в Холоне, которая использовалась в качестве борделя. В момент операции в квартире находился клиент, которому выписали штраф в 2000 шекелей.
Во время обыска полиция обнаружила предметы, использовавшиеся для оказания сексуальных услуг. Были изъяты 8300 шекелей наличными и различные документы.
Полиция закрыла опечатала квартиру, ее владелец будет вызван для допроса в полицейский участок.
Ссылки по теме