Полиция закрыла бордель в Холоне, клиент оштрафован на 2000 шекелей

Сотрудники полиции выявили квартиру на улице Нафха в Холоне, которая использовалась в качестве борделя. В момент операции в квартире находился клиент, которому выписали штраф в 2000 шекелей.

Во время обыска полиция обнаружила предметы, использовавшиеся для оказания сексуальных услуг. Были изъяты 8300 шекелей наличными и различные документы.

Полиция закрыла опечатала квартиру, ее владелец будет вызван для допроса в полицейский участок.