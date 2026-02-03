x
03 февраля 2026
время публикации: 03 февраля 2026 г., 16:39
Полиция закрыла бордель в Холоне, клиент оштрафован на 2000 шекелей
Пресс-служба полиции Израиля
Полиция закрыла бордель в Холоне, клиент оштрафован на 2000 шекелей
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники полиции выявили квартиру на улице Нафха в Холоне, которая использовалась в качестве борделя. В момент операции в квартире находился клиент, которому выписали штраф в 2000 шекелей.

Во время обыска полиция обнаружила предметы, использовавшиеся для оказания сексуальных услуг. Были изъяты 8300 шекелей наличными и различные документы.

Полиция закрыла опечатала квартиру, ее владелец будет вызван для допроса в полицейский участок.

