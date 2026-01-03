x
03 января 2026
03 января 2026
03 января 2026
03 января 2026
Криминал в арабском секторе
время публикации: 03 января 2026 г., 22:03 | последнее обновление: 03 января 2026 г., 22:56
Вооруженное нападение в Аррабэ: тяжело ранен молодой мужчина
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о тяжело раненом в результате вооруженного нападения в Аррабэ. Прибывшие на место происшествия медики оказали неотложную помощь пострадавшему, мужчине в возрасте около 30 лет.

Подключив его к аппарату искусственного дыхания и введя в медикаментозную кому, медики эвакуировали мужчину в больницу "Пория" в тяжелом состоянии.

Полиция расследует обстоятельства инцидента.

