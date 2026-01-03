Вооруженное нападение в Аррабэ: тяжело ранен молодой мужчина

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о тяжело раненом в результате вооруженного нападения в Аррабэ. Прибывшие на место происшествия медики оказали неотложную помощь пострадавшему, мужчине в возрасте около 30 лет.

Подключив его к аппарату искусственного дыхания и введя в медикаментозную кому, медики эвакуировали мужчину в больницу "Пория" в тяжелом состоянии.

Полиция расследует обстоятельства инцидента.