Вооруженное нападение в Аррабэ: тяжело ранен молодой мужчина
время публикации: 03 января 2026 г., 22:03 | последнее обновление: 03 января 2026 г., 22:56
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о тяжело раненом в результате вооруженного нападения в Аррабэ. Прибывшие на место происшествия медики оказали неотложную помощь пострадавшему, мужчине в возрасте около 30 лет.
Подключив его к аппарату искусственного дыхания и введя в медикаментозную кому, медики эвакуировали мужчину в больницу "Пория" в тяжелом состоянии.
Полиция расследует обстоятельства инцидента.