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Израиль

ДТП на трассе 444, пятеро пострадавших

Мада
ДТП
время публикации: 03 июля 2026 г., 17:47 | последнее обновление: 03 июля 2026 г., 18:14
ДТП на трассе 444, пятеро пострадавших
Пресс-служба МАДА

Молодой человек в возрасте около 27 лет получил тяжелые травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием нескольких автомобилей на шоссе 444, недалеко от Джальджулии.

В том же ДТП пострадала женщина в возрасте около 65 лет, она получила травмы средней тяжести, еще три человека травмированы легко. Первую медицинскую помощь пострадавшим оказала бригада парамедиков МАДА. Затем пострадавшие были доставлены в больницы "Меир" и "Бейлинсон".

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