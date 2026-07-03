ДТП на трассе 444, пятеро пострадавших

Молодой человек в возрасте около 27 лет получил тяжелые травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием нескольких автомобилей на шоссе 444, недалеко от Джальджулии.

В том же ДТП пострадала женщина в возрасте около 65 лет, она получила травмы средней тяжести, еще три человека травмированы легко. Первую медицинскую помощь пострадавшим оказала бригада парамедиков МАДА. Затем пострадавшие были доставлены в больницы "Меир" и "Бейлинсон".