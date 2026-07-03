Полиция: в доме жителя Иерусалима найдены десятки гранат и взрывных устройств

У жителя Иерусалима (его имя не сообщается) в доме были найдены десятки гранат, взрывных устройств и других предметов. Подозреваемый арестован.

В ходе обыска,проведенного в его доме сотрудниками полиции, была обнаружена дымовая граната, что вызвало подозрение в наличии другого оружия. На место происшествия были вызваны служебные собаки пограничной службы МАГАВ и взрывотехники Иерусалимского округа полиции. В ходе обыска были обнаружены многочисленные и разнообразные виды оружия, которые были спрятаны в разных комнатах дома – в игровой, спальне и детской.

Среди множества найденных предметов – 36 гранат различных типов, самодельные взрывные устройства, автомат типа Калашникова, дробовик, большое количество боеприпасов и боевого снаряжения.