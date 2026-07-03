x
03 июля 2026
|
последняя новость: 17:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
03 июля 2026
|
03 июля 2026
|
последняя новость: 17:22
03 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Полиция: в доме жителя Иерусалима найдены десятки гранат и взрывных устройств

Полиция
время публикации: 03 июля 2026 г., 16:25 | последнее обновление: 03 июля 2026 г., 17:00
Полиция: в доме жителя Иерусалима найдены десятки гранат и взрывных устройств
Пресс-служба полиции Израиля

У жителя Иерусалима (его имя не сообщается) в доме были найдены десятки гранат, взрывных устройств и других предметов. Подозреваемый арестован.

В ходе обыска,проведенного в его доме сотрудниками полиции, была обнаружена дымовая граната, что вызвало подозрение в наличии другого оружия. На место происшествия были вызваны служебные собаки пограничной службы МАГАВ и взрывотехники Иерусалимского округа полиции. В ходе обыска были обнаружены многочисленные и разнообразные виды оружия, которые были спрятаны в разных комнатах дома – в игровой, спальне и детской.

Среди множества найденных предметов – 36 гранат различных типов, самодельные взрывные устройства, автомат типа Калашникова, дробовик, большое количество боеприпасов и боевого снаряжения.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook