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Израиль

Резервист ЦАХАЛа задержан по подозрению в торговле оружием

время публикации: 03 июля 2026 г., 08:48 | последнее обновление: 03 июля 2026 г., 08:48
Резервист ЦАХАЛа задержан по подозрению в торговле оружием
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция и ЦАХАЛ сообщили о задержании военнослужащего-резервиста, подозреваемого в незаконной торговле оружием и хранении оружия.

На этой неделе детективы полиции провели обыск в доме подозреваемого в Нетивоте. В ходе обыска были изъяты автомат Калашникова, снайперская винтовка и боеприпасы.

Подозреваемый задержан и передан для дальнейшего расследования в военную полицию.

Израиль
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