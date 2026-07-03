Резервист ЦАХАЛа задержан по подозрению в торговле оружием
время публикации: 03 июля 2026 г., 08:48 | последнее обновление: 03 июля 2026 г., 08:48
Полиция и ЦАХАЛ сообщили о задержании военнослужащего-резервиста, подозреваемого в незаконной торговле оружием и хранении оружия.
На этой неделе детективы полиции провели обыск в доме подозреваемого в Нетивоте. В ходе обыска были изъяты автомат Калашникова, снайперская винтовка и боеприпасы.
Подозреваемый задержан и передан для дальнейшего расследования в военную полицию.