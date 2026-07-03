Резервист ЦАХАЛа задержан по подозрению в торговле оружием

Полиция и ЦАХАЛ сообщили о задержании военнослужащего-резервиста, подозреваемого в незаконной торговле оружием и хранении оружия.

На этой неделе детективы полиции провели обыск в доме подозреваемого в Нетивоте. В ходе обыска были изъяты автомат Калашникова, снайперская винтовка и боеприпасы.

Подозреваемый задержан и передан для дальнейшего расследования в военную полицию.