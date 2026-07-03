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Спорт

Чемпионат мира по футболу. Швейцарцы победили сборную Алжира

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 03 июля 2026 г., 07:57 | последнее обновление: 03 июля 2026 г., 07:57
Гол Ндоя
AP Photo/Abbie Parr
Чемпионат мира по футболу. Швейцарцы победили сборную Алжира
AP Photo/Abbie Parr

В Ванкувере встречались сборные Швейцарии и Алжира. Швейцарцы победили 2:0.

На 7-й минуте возник спорный момент, который мог привести к назначению пенальти в ворота швейцарцев. Судья разобрался. Алжирец первым нарушил правила.

На 10-й минуте Жоан Манзамби совершил сольный проход, обыграл двух защитников и прострелил мимо Зидана. Брель Эмболо переправил мяч в пустые ворота 1:0.

На 50-й секунде второго тайма швейцарцы забили втрой гол. Прессинг сработал. Закария перехватил мяч, добрался до штрафной по флангу и прострелил. Защитник сборной Алжира выбил мяч на линию штрафной. Дан Ндой пробил точно в угол 2:0.

На 50-й минуте Рияд Махрез бил метров с 15. Закария подставил ногу и мяч в ворота не полетел.

Во втором тайме скорости стали ниже.

Швейцарцев счет устраивал. Алжирцам надо было что-то менять.

На 74-й минуте Ридер нанес удар с линии штрафной. Защитник сборной Алжира вынес мяч с "ленточки". На 81-й минуте Закария прострелил. Защитник помешал Эмболо пробить. Мяч отскочил к Ридеру, который не попал в ворота.

На 85-й минуте оказывали медицинскую помощь Денису Закарии. Через минуту его заменили.

С выходом Адиля Бульбины (Аль-Духаил) алжирцы активнее ааиграли в атаке. Но вышел он на поле на 82-й минуте.

Спорт
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