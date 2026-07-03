Израильская компания потеряла 40% стоимости из-за расследования ФБР

Акция израильской компании по сбору данных Alarum потеряли в ходе вечерних торгов на Уолл-Стрит около 40% стоимости после сообщения о том, что ФБР расследует причастность компании к незаконному использованию частных устройств, подключенных к интернету, без согласия их владельцев.

Согласно расследуемым ФБР подозрениям, ее дочерняя компания NetNut причастна к подключению домашних интернет-устройств частных лиц без их согласия к сети, которую люди используют для маскировки своего местоположения.

В Alarum не комментируют детали расследования, заявляя, что компания "относится к вопросу со всей серьезностью и будет в полной мере сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы обеспечить тщательное расследование любого злоупотребления ее инфраструктурой и привлечение виновных к ответственности".

В заявлении, которое вчера вечером опубликовало министерство юстиции США, говорится, что ФБР изъяло ряд интернет-доменов в рамках "скоординированных правоохранительных действий, сосредоточенных на инфраструктуре, связанной с прокси-платформами NetNut, ее руководителями и пользователями".