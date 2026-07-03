Китайская мафия в Тель-Авиве: полиция закрыла два игорных дома для иностранных рабочих

В последние недели полиция округа Аялон провела два успешных рейда против "китайской мафии", закрыв крупные нелегальные игорные заведения для иностранных рабочих, сообщает 12-й канал ИТВ.

В ходе первого рейда в квартире на улице 1238 на юго-востоке Тель-Авива, были изъяты многочисленные средства для азартных игр, десятки тысяч шекелей наличными и задержаны трое граждан Китая. Двое из них, определенные как находящиеся в стране нелегально, были арестованы на месте и переданы непосредственно Управлению по делам населения и иммиграции для процедуры депортации из страны.

Спустя несколько дней сотрудники южного тель-авивского участка провели еще более масштабный рейд на обширное казино, действовавшее в другой квартире на юге города. Там было изъято свыше миллиона шекелей наличными, а также заряженный пистолет Glock с магазином, предположительно предназначенный для защиты заведения от грабителей. Восемь китайских рабочих были задержаны в квартире, шестеро из них, находившиеся в Израиле нелегально, были переданы в иммиграционный отдел для последующей высылки из страны.

Согласно телеканалу, мафиозные структуры организованы рабочими, много лет работавшими в Израиле, а после истечения срока визы перешедшими на нелегальное положение. Они хорошо знают иврит, действуют в полной изоляции, не контактируя с израильским криминальным миром, не пользуются группами в WhatsApp или технологиями, способными оставить следы.

Помимо казино и взыскания долгов по азартным играм, одним из главных двигателей роста организации служит система кредитования на сером рынке. Члены мафии предлагают быстрые займы под высокий процент нуждающимся китайским рабочим - или тем, у кого истекла виза и кто испытывает трудности с переводом денег своим семьям в Китай.

Эта зависимость очень быстро превращается в жестокую ловушку. Когда рабочий не может выполнить платежи, члены мафии без колебаний переходят к прямым угрозам и физическому насилию, а также похищают заемщиков и угрожают членам их семей, находящимся в Китае.