Опрос "Mаарива": Беннет восстанавливает позиции, "Ционут Датит" и "Яадут а-Тора" укрепляются

Согласно еженедельному пятничному опросу, проводимому компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Ликуд" сохранила бы статус крупнейшей фракции, но набрала бы только 21 мандат.

Партия "Яшар" Гади Айзенкота набирает 20 мандатов, немного откатившись назад после стремительного роста последних недель. Блок "Беяхад" Нафтали Беннета и Яира Лапида прекратил терять мандаты и сократил отставание до Айзенкота, набирая 19 мандатов.

НДИ и "Демократим" получают по 10 мандатов, у "Оцма Йегудит" и ШАС – по 8. Столько же, впервые за долгое время, набирает "Яадут а-Тора".

У ХАДАШ-ТААЛ – 6 мандатов, у РААМ – 5. Столько же набирает и "Ционут Датит" Бецалеля Смотрича, долгое время колебавшаяся на грани электорального барьера.

БАЛАД, "Милуимниким" и "Кахоль-Лаван" не преодолевают барьер.