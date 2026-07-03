В Мухмасе задержаны восемь подозреваемых в нападении на израильтян

ЦАХАЛ сообщил, что бойцы спецподразделения "Дувдеван" при координации со общей службой безопасности (ШАБАК) задержали восемь подозреваемых в районе деревни Мухмас в округе Биньямин.

По данным армии, задержанные подозреваются в преследовании и нападении на израильтян, которые накануне въехали в деревню. Операция проводилась под руководством территориальной бригады "Биньямин".

Задержанные переданы для дальнейшего расследования следователям ШАБАКа.

Рано утром 2 июля силы ЦАХАЛа были направлены в район деревни Мухмас в округе Биньямин после поступившего сообщения о нескольких израильтянах, с которыми была потеряна связь в районе деревни. Вскоре поступило сообщение, что версия о похищении больше не актуальна. Был найден автомобиль с израильскими номерными знаками, получивший повреждения.

Судя по имеющимся данным, 2 июля примерно в 4 утра несколько израильтян, хасидов брацлавского направления, сообщили, что находятся в районе деревни Мухмас и что есть угроза их жизни и здоровью. Силы безопасности были направлены в этот район и начали масштабные поиски. Позже был дан отбой тревоги.

По данным полиции Израиля, инцидент в районе Мухмаса начался ранним утром во время обычного патрулирования на шоссе 60 в районе Шаар-Биньямин: полицейские округа Иудеи и Самарии заметили автомобиль, водитель которого грубо нарушил ПДД – пересек сплошную разделительную линию. Полицейские начали преследование. Машина не остановилась и въехала в палестинскую деревню Мухмас. Полицейский патруль заметил, что автомобиль свернул в переулок, после чего, с учетом характера местности, полицейские остановились, передали срочные сообщения и вызвали силы ЦАХАЛа для прочесывания района. Вскоре после этого в полицию по телефону 100 позвонили двое израильтян, заявивших, что именно они находились в машине и уже вышли из деревни. Несмотря на это, из-за серьезности инцидента все силовые структуры задействовали чрезвычайные процедуры, в район были стянуты крупные силы, которые продолжали поиски до тех пор, пока не было исключено, что в деревне остаются израильтяне.

Полиция начала расследование, задержаны для допроса несколько израильтян. В полиции подчеркнули, что крайне серьезно относятся к въезду граждан Израиля в зону А, создающему неоправданный риск для их жизни.

Отметим, что ЦАХАЛ и полиция информировали о происшествии по мере поступления новых сведений. Из этих сообщений не было до конца ясно, пострадали ли израильтяне в Мухмасе.