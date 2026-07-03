x
03 июля 2026
|
последняя новость: 09:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
03 июля 2026
|
03 июля 2026
|
последняя новость: 09:52
03 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Мухмасе задержаны восемь подозреваемых в нападении на израильтян

Иудея и Самария
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 03 июля 2026 г., 09:13 | последнее обновление: 03 июля 2026 г., 09:28
В Мухмасе задержаны восемь подозреваемых в нападении на израильтян
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщил, что бойцы спецподразделения "Дувдеван" при координации со общей службой безопасности (ШАБАК) задержали восемь подозреваемых в районе деревни Мухмас в округе Биньямин.

По данным армии, задержанные подозреваются в преследовании и нападении на израильтян, которые накануне въехали в деревню. Операция проводилась под руководством территориальной бригады "Биньямин".

Задержанные переданы для дальнейшего расследования следователям ШАБАКа.

Рано утром 2 июля силы ЦАХАЛа были направлены в район деревни Мухмас в округе Биньямин после поступившего сообщения о нескольких израильтянах, с которыми была потеряна связь в районе деревни. Вскоре поступило сообщение, что версия о похищении больше не актуальна. Был найден автомобиль с израильскими номерными знаками, получивший повреждения.

Судя по имеющимся данным, 2 июля примерно в 4 утра несколько израильтян, хасидов брацлавского направления, сообщили, что находятся в районе деревни Мухмас и что есть угроза их жизни и здоровью. Силы безопасности были направлены в этот район и начали масштабные поиски. Позже был дан отбой тревоги.

По данным полиции Израиля, инцидент в районе Мухмаса начался ранним утром во время обычного патрулирования на шоссе 60 в районе Шаар-Биньямин: полицейские округа Иудеи и Самарии заметили автомобиль, водитель которого грубо нарушил ПДД – пересек сплошную разделительную линию. Полицейские начали преследование. Машина не остановилась и въехала в палестинскую деревню Мухмас. Полицейский патруль заметил, что автомобиль свернул в переулок, после чего, с учетом характера местности, полицейские остановились, передали срочные сообщения и вызвали силы ЦАХАЛа для прочесывания района. Вскоре после этого в полицию по телефону 100 позвонили двое израильтян, заявивших, что именно они находились в машине и уже вышли из деревни. Несмотря на это, из-за серьезности инцидента все силовые структуры задействовали чрезвычайные процедуры, в район были стянуты крупные силы, которые продолжали поиски до тех пор, пока не было исключено, что в деревне остаются израильтяне.

Полиция начала расследование, задержаны для допроса несколько израильтян. В полиции подчеркнули, что крайне серьезно относятся к въезду граждан Израиля в зону А, создающему неоправданный риск для их жизни.

Отметим, что ЦАХАЛ и полиция информировали о происшествии по мере поступления новых сведений. Из этих сообщений не было до конца ясно, пострадали ли израильтяне в Мухмасе.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 июля 2026

Израильтяне оказались в Мухмасе и запросили помощь, были задействованы ЦАХАЛ и полиция