Нападение на активистов партии "Демократим" на рынке "А-Тиква", двое арестованы

Хен Ариэли, заместитель мэра Тель-Авива и активистка партии "Демократим", подверглась нападению возле входа на рынок "А-Тиква" в процессе установки агитационного стенда партии. Ариэли также занимает пост генерального директора организации ЛГБТ-молодежи "ИГИ".

По сообщению новостной службы "Кан", инцидент произошел на улице А-Эцель в южной части Тель-Авива. Когда активисты "Демократим" установили свой агитационный стенд, несколько находившихся неподалеку людей напали на них с оскорблениями и побоями.

На место были вызваны сотрудники полиции, которые задержали двоих человек по подозрению в причастности к нападению.