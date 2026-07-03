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Израиль

Нападение на активистов партии "Демократим" на рынке "А-Тиква", двое арестованы

Полиция
Тель-Авив
Демократим
время публикации: 03 июля 2026 г., 14:47 | последнее обновление: 03 июля 2026 г., 14:52
Хен Ариэли
Jonatan Sindel/Flash90

Хен Ариэли, заместитель мэра Тель-Авива и активистка партии "Демократим", подверглась нападению возле входа на рынок "А-Тиква" в процессе установки агитационного стенда партии. Ариэли также занимает пост генерального директора организации ЛГБТ-молодежи "ИГИ".

По сообщению новостной службы "Кан", инцидент произошел на улице А-Эцель в южной части Тель-Авива. Когда активисты "Демократим" установили свой агитационный стенд, несколько находившихся неподалеку людей напали на них с оскорблениями и побоями.

На место были вызваны сотрудники полиции, которые задержали двоих человек по подозрению в причастности к нападению.

Израиль
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