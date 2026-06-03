Возле поселка Ошрат в ДТП тяжело травмирован мотоциклист
время публикации: 03 июня 2026 г., 18:50 | последнее обновление: 03 июня 2026 г., 18:55
На 70-м шоссе в районе поселка Ошрат произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (мужчина примерно 60 лет) получил тяжелые травмы, водительница машины травмирована легко.
Пострадавшие доставлены в медицинский центр в Нагарии.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 июня 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 июня 2026