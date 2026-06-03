x
03 июня 2026
|
последняя новость: 18:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
03 июня 2026
|
03 июня 2026
|
последняя новость: 18:50
03 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Возле поселка Ошрат в ДТП тяжело травмирован мотоциклист

ДТП
время публикации: 03 июня 2026 г., 18:50 | последнее обновление: 03 июня 2026 г., 18:55
Возле поселка Ошрат в ДТП тяжело травмирован мотоциклист
Пресс-служба МАДА

На 70-м шоссе в районе поселка Ошрат произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (мужчина примерно 60 лет) получил тяжелые травмы, водительница машины травмирована легко.

Пострадавшие доставлены в медицинский центр в Нагарии.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 июня 2026

В ДТП в Йокнеам-Илите пострадали три человека, состояние одного из пострадавших критическое
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 июня 2026

ДТП на 6-й трассе, двое пострадавших в тяжелом состоянии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 июня 2026

В Беэр-Шеве сбита пешеход, ее состояние тяжелое