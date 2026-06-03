Возле поселка Ошрат в ДТП тяжело травмирован мотоциклист

На 70-м шоссе в районе поселка Ошрат произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (мужчина примерно 60 лет) получил тяжелые травмы, водительница машины травмирована легко.

Пострадавшие доставлены в медицинский центр в Нагарии.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.