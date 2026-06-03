В ДТП в Йокнеам-Илите пострадали три человека, состояние одного из пострадавших критическое
время публикации: 03 июня 2026 г., 16:13 | последнее обновление: 03 июня 2026 г., 16:22
На улице А-Тнуфа в Йокнеам-Илите произошла авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Парамедики "Маген Давид Адом" сообщили, что мотоциклист (примерно 30 лет) получил тяжелые травмы, его состояние критическое. Еще два человека, находившиеся в машине, получили легкие травмы.
Пострадавшие доставлены в больницу РАМБАМ в Хайфе.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 июня 2026