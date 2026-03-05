x
05 марта 2026
|
последняя новость: 11:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
05 марта 2026
|
05 марта 2026
|
последняя новость: 11:35
05 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Жители Кфар-Азы решили снести квартал, разрушенный и оскверненный ХАМАСом 7 октября 2023 года

время публикации: 05 марта 2026 г., 11:35 | последнее обновление: 05 марта 2026 г., 11:35
Жители Кфар-Азы решили снести квартал, разрушенный и оскверненный ХАМАСом 7 октября 2023 года
Chaim Goldberg/Flash90

Члены кибуца Кфар-Аза после недельного обсуждения и трехдневного голосования 69% голосов утвердили решение не оставлять на территории кибуца дома, разрушенные и оскверненные террористами ХАМАСа во время резни 7 октября 2023 года.

Часть домов будут перенесены на участок рядом с кибуцем, где создадут мемориальный и образовательный центр, открытый для посетителей.

Часть кибуцников утверждали, что все дома должны остаться на своих местах как памятник трагедии, однако большинство сочло, что следует сохранить только один-два здания, а не весь район, чтобы память о трагедии не находилась постоянно перед глазами жителей и новых людей, которые захотят присоединиться к кибуцу.

В голосовании участвовали 279 членов кибуца, которым предложили три варианта:

- Частично сохранить район на месте и создать отдельную инфраструктуру для посетителей с мемориальным центром. За этот вариант проголосовали 16,6%.

- Сохранить весь район как есть и превратить его в мемориальный комплекс. Этот вариант получил 14,8% голосов

- Перенести несколько зданий на участок возле кибуца и создать там центр памяти, не оставляя разрушенные дома внутри кибуца. Этот вариант был в итоге утвержден.

Кроме того, кибуц подавляющим большинством голосов принял следующие решения:

- Община будет сама активно рассказывать Израилю и миру историю событий 7 октября, а не передаст память о них внешним структурам.

- Частные мемориальные проекты в общественном пространстве будут реализовываться только по единому плану, утвержденному на собрании кибуца.

Напомним, что в декабре жители кибуца Беэри приняли схожее решение снести разрушенные дома внутри кибуца, перенеся один дом за его пределы и превратив его в мемориальный центр.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 декабря 2025

В Беэри решили снести разрушенные террористами дома: "Никто не хочет жить в Освенциме"