Задержан подозреваемый в жестоком избиении собаки Люси в деревне Атара

Полиция сообщила о задержании подозреваемого в жестоком избиении собаки в деревне Атара в Самарии. Речь идет об инциденте, произошедшем около двух недель назад и получившем широкий резонанс после публикации видеозаписи, на которой видно, как молодой человек бьет животное.

Задержанный – 16-летний житель Маале-Адумим. По данным полиции, последние две недели он скрывался. Его личность была установлена в ходе расследования.

Подозреваемый доставлен на допрос. Сегодня полиция намерена доставить его в суд и просить продлить арест для продолжения расследования.

17 мая сообщалось, что израильская полиция расследует инцидент в деревне Атара (рядом с Рамаллой, Палестинская автономия), где молодой человек с закрытым лицом был снят на видео во время жестокого избиения привязанной сторожевой собаки.

Видео, распространенное в соцсетях, вызвало широкий резонанс.

Собака по кличке Люси, полуторагодовалая малинуа (бельгийская овчарка), была доставлена на лечение в ветеринарную больницу в Хайфе. Владелец Люси рассказал "Кан", что ночью за собакой приехала израильская зоозащитница. Люси получила травмы по всему телу, у нее были повреждены голова, лапы и зубы. В спасении Люси оказывала помощь зоозащитная организация "Хават а-Шанти".

Владелец собаки утверждал, что нападение продолжалось более десяти минут: "Он бил Люси по голове, по ногам, сломал ей зубы. Кровь была повсюду – мы были уверены, что она умерла, только потом увидели, что она смогла встать".

По словам владельца собаки, члены семьи снимали происходящее на видео из дома и не вышли наружу, потому что опасались, что нападавший причинит вред и им. "Сегодня избили нашу собаку, завтра изобьют моего сына или его жену. Мы хотим, чтобы полиция защищала и нас", – сказал он "Кан", высказав предположение, что нападавший пытался убить сторожевую собаку, чтобы затем проникнуть в дом.

Ynet писал, что, по словам владельца собаки, он знает напавшего – тот же человек ранее бросал камни в животных и нападал на людей.

В беседе с журналистом "Гаарец" владелец собаки просил не публиковать его имя, так как опасается мести.

Сайт Quds News Network приводил слова владельца собаки о том, что Люси использовали как сторожевую собаку, охранявшую дом. "Она не была свободна, не нападала и не кусала его", – заявил он. В публикации QNN сказано, что мужчина наблюдал за происходившим изнутри своего дома, поскольку, по его словам, израильские военные инструктировали жителей: если они хотят документировать нападения поселенцев, следует делать это не выходя из дома.