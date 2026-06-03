Центр исследований Кнессета: за пять лет полиция Израиля выписала 6400 штрафов за покупку секс-услуг

Центр исследований и информации Кнессета опубликовал обновленную статистику исполнения закона о запрете покупки секс-услуг. Документ подготовлен по просьбе депутата Мейрав Коэн, председателя комиссии Кнессета по продвижению статуса женщин и гендерному равенству.

Согласно данным полиции, с января 2021 года, когда началось фактическое применение закона, по декабрь 2025 года было выписано около 6400 штрафов за покупку секс-услуг – в среднем 107 штрафов в месяц. Больше всего штрафов было выписано в 2022 году – 2824, что составляет 44% всех штрафов за пятилетний период. В 2025 году было выписано 1062 штрафа.

При этом в документе отмечается, что объем правоприменения остается низким по сравнению с оценочным масштабом явления. По данным сопровождающего исследования реализации закона, в 2024 году 12% еврейских мужчин в возрасте 18-70 лет сообщили, что покупали секс-услуги в течение предыдущих пяти лет; в абсолютных цифрах это соответствует примерно 265 тысячам человек. Около 40% из них, то есть более 100 тысяч мужчин, сообщили, что покупали секс-услуги несколько раз за последний год.

Географически штрафы распределены крайне неравномерно. На Тель-Авивский округ приходится 53% всех штрафов, на Центральный округ – 31%, на Хайфский – 15%. В Южном округе, округе ШАЙ, Иерусалимском и Северном округах были выписаны лишь единичные штрафы, несмотря на наличие признаков существования рынка секс-услуг по всей стране.

Динамика правоприменения также была неровной. После начала применения закона в 2021 году число штрафов выросло и достигло пика в последнем квартале того года – 1189 штрафов, в том числе рекордные 507 штрафов в ноябре. С начала 2022 года наблюдается общая тенденция к снижению: в 2023-2024 годах число штрафов сократилось до нескольких десятков в квартал, а в мае 2024 года было выписано всего шесть штрафов – минимум с июля 2021 года. В начале 2025 года был зафиксирован частичный рост, но во второй половине года число штрафов снова снизилось.

За повторные нарушения в 2021-2025 годах 388 человек получили двойной штраф. Еще 63 человека были оштрафованы за третье нарушение или более; в таких случаях, согласно правилам, обычно должна рассматриваться возможность предъявления уголовного обвинения. По данным, ранее переданным полиции Центру исследований Кнессета, до мая 2024 года обвинительные заключения по таким делам не подавались.

Закон предусматривает альтернативу оплате штрафа – участие в психообразовательной групповой программе. С 2021 по 2025 год было подано только 177 заявок на участие в такой программе. В 2025 году, по данным минсоцобеспечения, поступили 42 заявки – вдвое больше, чем в 2024 году, однако в целом использование этого механизма остается ограниченным.

Центр исследований Кнессета отмечает, что министерство национальной безопасности, несмотря на повторные обращения, не предоставило обновленный ответ для подготовки документа. Поэтому значительная часть статистики основана на ответе полиции по закону о свободе информации, переданном Штабу борьбы с торговлей женщинами и проституцией, а также на отдельных отчетах миннацбезопасности и минсоцобеспечения в Кнессете.