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Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 3 июня: среднесезонная температура, переменная облачность

Погода
время публикации: 03 июня 2026 г., 05:49 | последнее обновление: 03 июня 2026 г., 06:01
Прогноз погоды в Израиле на 3 июня: среднесезонная температура, переменная облачность
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 3 июня, температура немного повысится и будет близкой к среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 18-29 градусов, в Тель-Авиве – 18-29, в Хайфе – 18-27, в Эйлате – 25-40, в Беэр-Шеве – 19-34, на побережье Мертвого моря – 23-37, в Ашкелоне и Ашдоде – 18-29, в Ариэле – 18-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 18-33, на Голанских высотах – 16-33.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 25 градусов, высота волн 20-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – восточный (до 20 км/ч).

В четверг-вторник – без существенных изменений, малооблачно.

Израиль
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