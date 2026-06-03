Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 3 июня, температура немного повысится и будет близкой к среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 18-29 градусов, в Тель-Авиве – 18-29, в Хайфе – 18-27, в Эйлате – 25-40, в Беэр-Шеве – 19-34, на побережье Мертвого моря – 23-37, в Ашкелоне и Ашдоде – 18-29, в Ариэле – 18-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 18-33, на Голанских высотах – 16-33.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 25 градусов, высота волн 20-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – восточный (до 20 км/ч).

В четверг-вторник – без существенных изменений, малооблачно.