В Эльаде обнаружен кассетный боеприпас из иранской баллистической ракеты

Муниципалитет Эльада сообщил о чрезвычайном происшествии на территории города: утром во вторник сотрудники полиции были вызваны на одну из улиц в связи с обнаружением кассетного боеприпаса из иранской баллистической ракеты, одной из выпущенных по центру Израиля минувшей ночью.

Улица была перекрыта для движения транспорта и пешеходов, полицейские саперы обезвредили и удалили опасную находку. Неразорвавшийся боеприпас был перевезен в район леса Кола для контролируемой обработки саперами полиции. Жителей, проживающих рядом с лесом, попросили учитывать возможность контролируемого взрыва в течение нескольких минут после этого.

Командование тылом напоминает: если вы столкнулись с осколками перехвата или неразорвавшимися боеприпасами – не приближайтесь! Это смертельно опасно. Просто отойдите на безопасное расстояние, отведите других людей от места и немедленно сообщите силам безопасности. Помните: указания Командования тылом спасают жизни.