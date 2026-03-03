x
03 марта 2026
|
последняя новость: 13:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
03 марта 2026
|
03 марта 2026
|
последняя новость: 13:43
03 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Обстрелы Ираном арабских стран: более 450 ракет, 1140 беспилотников с начала войны

время публикации: 03 марта 2026 г., 13:06 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 13:09
Обстрелы Ираном арабских стран: более 450 ракет, 1140 беспилотников с начала войны
AP Photo/Hassan Ammar

Как сообщает сайт Arab News со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия", с начала нынешней войны Иран выпустил по территории государств Залива более 450 ракет и 1140 беспилотных летательных аппаратов.

Основные удары наносятся по американским военным базам и дипломатическим миссиям в регионе. Однако Иран целится в объекты топливно-энергетической инфраструктуры, аэропорты, гостиницы, жилые районы.

1 марта арабские государства Залива выступили с совместным заявлением, в котором пригрозили дать военный ответ на враждебные действия Ирана. Вечером того же дня министерство обороны Катара сообщило об уничтожении катарскими ВВС двух иранских самолетов.

Катар и Объединенные Арабские Эмираты официально опровергли сообщение агентства Bloomberg об истощении запасов ракет-перехватчиков в связи с интенсивностью военных действий. Они заявляют, что готовы обеспечить защиту граждан.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 03 марта 2026

Иран наносит удары по топливной инфраструктуре Омана и ОАЭ
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 03 марта 2026

Посольство США в Эр-Рияде закрыто после атаки БПЛА, Вашингтон эвакуирует персонал
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 02 марта 2026

ВВС Катара сбили два иранских боевых самолета