Обстрелы Ираном арабских стран: более 450 ракет, 1140 беспилотников с начала войны

Как сообщает сайт Arab News со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия", с начала нынешней войны Иран выпустил по территории государств Залива более 450 ракет и 1140 беспилотных летательных аппаратов.

Основные удары наносятся по американским военным базам и дипломатическим миссиям в регионе. Однако Иран целится в объекты топливно-энергетической инфраструктуры, аэропорты, гостиницы, жилые районы.

1 марта арабские государства Залива выступили с совместным заявлением, в котором пригрозили дать военный ответ на враждебные действия Ирана. Вечером того же дня министерство обороны Катара сообщило об уничтожении катарскими ВВС двух иранских самолетов.

Катар и Объединенные Арабские Эмираты официально опровергли сообщение агентства Bloomberg об истощении запасов ракет-перехватчиков в связи с интенсивностью военных действий. Они заявляют, что готовы обеспечить защиту граждан.