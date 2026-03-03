Турецкие журналисты вели эфир возле базы "Кирия" во время обстрелов в Тель-Авиве

Сотрудники полиции округа Яркон задержали двоих иностранных граждан, которые подозреваются в том, что они снимали связанный с системой безопасности стратегический объект на территории Тель-Авивского округа.

В полицию обратились граждане, которые сообщили о подозрительных людях с видеокамерами, которые в прямом эфире вели трансляцию для зарубежного канала. Прибывшие на место полицейские заставили их прекратить трансляцию.

Подозреваемые заявили, что они являются журналистами и предоставили журналистские удостоверения с истекшим сроком действия. Полиция не уточняет гражданство подозреваемых и название СМИ, которое они представляют.

Walla уточняет, что речь идет о двух гражданах Турции, которые вели прямой эфир во время ракетной тревоги на фоне главной базы Генштаба ЦАХАЛа "Кирия" в Тель-Авиве.