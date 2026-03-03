Кац: ЦАХАЛ получил разрешение "брать под контроль дополнительные позиции в Ливане"
Министр обороны Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ получил разрешение "продвигаться и брать под контроль дополнительные позиции в Ливане, чтобы предотвратить обстрелы с ливанской территории и защитить израильские приграничные населенные пункты".
Он подчеркнул, что речь идет о позициях "в дополнение к пяти точкам, которые мы удерживаем на данный момент в Ливане".
По его словам, "ЦАХАЛ действовал в течение ночи и продолжил взятие территории под контроль".