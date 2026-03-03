x
Израиль

Кац: ЦАХАЛ получил разрешение "брать под контроль дополнительные позиции в Ливане"

Ливан
Хизбалла
время публикации: 03 марта 2026 г., 16:57 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 16:57
Кац: ЦАХАЛ получил разрешение "брать под контроль дополнительные позиции в Ливане"
Ayal Margolin/Flash90

Министр обороны Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ получил разрешение "продвигаться и брать под контроль дополнительные позиции в Ливане, чтобы предотвратить обстрелы с ливанской территории и защитить израильские приграничные населенные пункты".

Он подчеркнул, что речь идет о позициях "в дополнение к пяти точкам, которые мы удерживаем на данный момент в Ливане".

По его словам, "ЦАХАЛ действовал в течение ночи и продолжил взятие территории под контроль".

Израиль
