Кац: ЦАХАЛ получил разрешение "брать под контроль дополнительные позиции в Ливане"

Министр обороны Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ получил разрешение "продвигаться и брать под контроль дополнительные позиции в Ливане, чтобы предотвратить обстрелы с ливанской территории и защитить израильские приграничные населенные пункты".

Он подчеркнул, что речь идет о позициях "в дополнение к пяти точкам, которые мы удерживаем на данный момент в Ливане".

По его словам, "ЦАХАЛ действовал в течение ночи и продолжил взятие территории под контроль".