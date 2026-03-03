x
03 марта 2026
Источник: ВВС Израиля нанесли удар по зданию Совета экспертов в иранском городе Кум

Война с Ираном
время публикации: 03 марта 2026 г., 16:40 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 16:40
В городе Кум
AP Photo/Vahid Salemi

Источник в израильском министерстве обороны подтвердил, что ВВС Израиля нанесли удар по зданию Совета экспертов в иранском городе Кум, где собрались высокопоставленные религиозные деятели для избрания нового верховного лидера Ирана.

По словам источника, в Совет входят 88 экспертов, но неизвестно, сколько из них находились в здании в момент атаки.

