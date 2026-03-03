ЦАХАЛ приказал жителям десятков деревень в Ливане эвакуироваться

Пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке опубликовала предупреждение для жителей десятков деревень на территории Ливана, которых просят ни в коем случае не возвращаться в свои дома или покинуть их, если они еще не сделали этого.

"Действия "Хизбаллы" вынуждают Армию обороны Израиля выступить против нее, ЦАХАЛ не намерен причинять вред мирному населению. В целях вашей безопасности вам следует эвакуироваться и держаться на расстоянии не менее 1000 метров от населенных пунктов.

В списке деревень – Ас-Самаия, Аль-Базурия, Аль-Байяд (Тир), Аль-Маджадиль, Аль-Мансури (Тир), Аль-Хиям, Аль-Хараиб (Сайда), Арзун, ферма Бейт ас-Сайяд, Бейт-Лиф, Блида, Банафуль, Бинт-Джбейль, Джабшит, Джмейджме, Джанната, Дбейнин, Дбааль, Дейр аз-Захрани, Дейр-Сирьян, Дейр-Амс, Дейр-Канун ан-Нахр, Далафи, Дардагия, Вади-Джило, Зибкин, Зарария, Хирбет-Сильм, Хаббуш, Хадата, Хула, Ханавей, Ханин (Бинт-Джбейль), Харруф, Харис, Ат-Тайба (Марджъюн), Аш-Шахабия (Тир-Зибна), Тайр-Фалсай, Яхмар аш-Шкиф, Ятэр (Бинт-Джбейль), Аль-Каниса, Кфар-Дунин, Кфар-Руман, Кфар-Табнит, Кфар-Сир, Аль-Лубия, Мадждаль-Зун, Махруна, Мейфдун, Мааруб, Маарка, Марвания, Мейдун, Мейс аль-Джабаль, Набатия аль-Фаука, Саксакея, Султания, Сальаа (Тир), Срифа, Аба, Адашит аль-Кусайр, Адашит аш-Шкиф, Айн-Кана, Айнаса, Айта аль-Джабаль (Аз-Зат), Айтит, Айтарун, Анкун, Араб-Салим, Фрун, Садыкин, Ас-Савана (Марджъюн), Сафад аль-Баттых, Сарфанд, Кана, Калуия, Канарит, Каакыйят аль-Джиср, Каакыйят ас-Санубар, Кусайбат ан-Набатия, Шхур, Шакра, Тул, Тулин.

"Любой, кто находится рядом с боевиками "Хизбаллы", ее объектами и боевыми средствами, подвергает свою жизнь опасности. Берегите себя и своих близких и не возвращайтесь на данном этапе в эти деревни и населенные пункты", – сказано в сообщении ЦАХАЛа.