Израильские ученые оценили влияние родительского выгорания на детей во время войны

Ученые Еврейского университета Иерусалима показали, что устойчивость психики ребенка в условиях долгой войны напрямую зависит от эмоционального состояния родителей.

Долгая война, которая становится "новой нормальностью", создает беспрецедентную нагрузку на семьи. Но основным фактором проблем у детей выступает не сам факт отсутствия отца из-за призыва на милуим, а уровень выгорания матери, оставшейся дома. В такому выводу пришли психологи в работе, опубликованной в журнале Psychiatry Research.

Ученые отмечают, что гораздо реже, но бывает и наоборот – мать уходит на милуим, а отец или другой опекун, например, бабушка остается с детьми. В этом случае психологи наблюдали тот же эффект выгорания, но наиболее резко этот эффект выражен именно в отношениях мать – ребенок.

Ученые в течение семи месяцев наблюдали за динамикой стресса в израильских семьях во время войны. Выяснилось, что, если мать сохраняет эмоциональный ресурс и присутствие духа, дети демонстрируют адаптивное поведение. Напротив, при эмоциональном истощении матери, ее отстраненности или чувстве бессилия у детей резко возрастают показатели тревожности, агрессии и психосоматических жалоб.

"При эмоциональном истощении мать уже не защищает ребенка, а напрямую передает ему стресс, который она переживает", – поясняет ведущий автор работы доктор Мор Келейников.

Ученые наблюдали неожиданный эффект. Матери, чьи мужья или партнеры были призваны на службу, сначала испытывали сильный стресс, но их состояние постепенно стабилизировалось, благодаря целевым программам государственной поддержки, социальным льготам и помощи родных. В то же время матери в семьях, где партнеры остались дома, со временем демонстрировали рост выгорания. Ученые объясняют этот эффект отсутствием системной помощи для таких матерей, вынужденных адаптироваться к "новой нормальности" войны без дополнительных ресурсов.

Авторы подчеркивают, что в условиях такой "новой нормальности" родительство превращается в испытание на выносливость. Поддержка ментального здоровья взрослого – это не роскошь, а наиболее эффективный способ защитить новое поколение от психологических травм. Эмоциональный капитал родителей служит буфером, смягчающим влияние внешнего стресса и хаоса на неокрепшую психику ребенка.