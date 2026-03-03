Иранские СМИ: атакован Совет, ответственный за выборы верховного лидера Ирана
время публикации: 03 марта 2026 г., 16:28 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 16:44
Израиль и США нанесли удары по зданию Совета экспертов, ответственного за выборы нового верховного лидера Ирана. Об этом сообщают иранские СМИ.
"Американо-сионистские преступники атаковали здание Совета экспертов в Куме, к югу от Тегерана", заявляет информационное агентство Tasnim.
Местные СМИ публикуют кадры здания, поврежденного в результате ударов.
Совет экспертов состоит из 88 исламских богословов. Их главная задача – избирать верховного лидера Ирана и осуществлять надзор за его деятельностью.
Источник в израильских службах безопасности сообщил, что атака была осуществлена в момоент голосования в Совете экспертов.