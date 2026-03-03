x
Израиль

В Бейруте ликвидирован куратор "Хизбаллы" от иранского подразделения "Кудс"

Ликвидация
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
КСИР
Хизбалла
время публикации: 03 марта 2026 г., 10:14 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 10:24
В Бейруте ликвидирован куратор "Хизбаллы" от иранского подразделения "Кудс"
AP Photo/Hussein Malla

ВМС ЦАХАЛа, используя разведывательную информацию от военной разведки АМАН, нанесли точечный удар по цели в Бейруте, ликвидировав Риду Хазаи – куратора военного укрепления "Хизбаллы" от имени подразделения "Кудс", подразделения иранского Корпуса стражей исламской революции для осуществления внешних операций.

Рида Хазаи служил начальником штаба ливанского корпуса "Кудс", был правой рукой командира корпуса и считался ключевым игроком в наращивании сил "Хизбаллы". Он отвечал за связь между "Хизбаллой" и Ираном и, в частности, за согласование потребностей террористической организации "Хизбалла" с ресурсами, которые предоставляет Иран.

Хазаи продвигал процессы усиления "Хизбаллы" вооружением и иранским оборудованием, реализацию программы усиления организации и ее восстановление после операции "Стрелы севера".

В рамках своей роли он помогал в закреплении маршрутов передачи вооружений из Ирана в Ливан и сопровождал программы производства вооружений "Хизбаллы" на ливанской территории.

