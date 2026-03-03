x
"Едиот Ахронот": Нетаниягу планирует проведение выборов 30 июня

время публикации: 03 марта 2026 г., 10:29 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 10:29
"Едиот Ахронот": Нетаниягу планирует проведение выборов 30 июня
Yonatan Sindel/Flash90

Высокопоставленные источники в "Ликуде" заявляют, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу намерен объявить досрочные выборы до конца марта. Об этом сообщает "Едиот Ахронот".

Согласно опубликованной информации, в том случае, если война в Иране завершится успехом, премьер-министр намерен назначить выборы на конец июня. Сообщается, что в беседах с приближенными Нетаниягу называл дату 30 июня.

В окружении премьер-министра полагают, что предвыборная кампания максимально близко к окончанию войны позволит сфокусировать внимание избирателей на ее итогах, а не на таких вопросах как закон о призыве.

Как сообщалось ранее, в политической системе постепенно приходят к выводу о том, что шанс утвердить закон о призыве невозможно. Предполагается, что правительство утвердит бюджет, после чего объявит досрочные выборы.

