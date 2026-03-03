МАГАТЭ: нанесен ущерб въезду на подземный ядерный комплекс в Натанзе

Международное агентство по атомной энергии сообщило, что результаты спутниковой съемки свидетельствуют об ущербе, нанесенном въезду на подземный комбинат по обогащению урана в Натанзе.

Согласно заявлению, изменений радиационного фона не ожидается. Свидетельств ущерба самому предприятию, серьезно пострадавшему в ходе 12-дневной войны в июне 2025 года, нет.

2 марта о том, что Израиль и США нанесли удар по комбинату в Натанзе, сообщил иранский представитель при МАГАТЭ. Тогда агентство эту информацию не подтвердило.