03 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
МАГАТЭ: нанесен ущерб въезду на подземный ядерный комплекс в Натанзе

Иран
Ядерное оружие
Война с Ираном
время публикации: 03 марта 2026 г., 12:11 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 12:14
AP Photo/Hasan Sarbakhshian

Международное агентство по атомной энергии сообщило, что результаты спутниковой съемки свидетельствуют об ущербе, нанесенном въезду на подземный комбинат по обогащению урана в Натанзе.

Согласно заявлению, изменений радиационного фона не ожидается. Свидетельств ущерба самому предприятию, серьезно пострадавшему в ходе 12-дневной войны в июне 2025 года, нет.

2 марта о том, что Израиль и США нанесли удар по комбинату в Натанзе, сообщил иранский представитель при МАГАТЭ. Тогда агентство эту информацию не подтвердило.

