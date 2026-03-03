Пурим военного времени в Израиле. Фоторепортаж
время публикации: 03 марта 2026 г., 11:59 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 12:00
Фото: Associated Press и Flash90
2-3 марта евреи в этом году празднуют Пурим, традиционно символизирующий победу еврейского народа над антисемитской тиранией.
Массовые собрания в период войны с Ираном запрещены распоряжением Командования тыла. И все же израильтяне не готовы отказаться от самого веселого праздника в году – тем более, что этот праздник посвящен чудесному спасению евреев в Персии, где в итоге злобный Аман был повержен.