03 марта 2026
последняя новость: 12:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Фото

Пурим военного времени в Израиле. Фоторепортаж

Война с Ираном
Война с "Хизбаллой"
Праздники
время публикации: 03 марта 2026 г., 11:59 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 12:00

Фото: Associated Press и Flash90

2-3 марта евреи в этом году празднуют Пурим, традиционно символизирующий победу еврейского народа над антисемитской тиранией.

Массовые собрания в период войны с Ираном запрещены распоряжением Командования тыла. И все же израильтяне не готовы отказаться от самого веселого праздника в году – тем более, что этот праздник посвящен чудесному спасению евреев в Персии, где в итоге злобный Аман был повержен.

