ЦАХАЛ атаковал комплекс иранского руководства – самый важный штаб режима аятолл

ВВС ЦАХАЛа при точном наведении военной разведки АМАН в течение ночи нанесли удары по зданиям силовых структур иранского режима внутри правительственного комплекса в самом сердце Тегерана.

В ходе атаки были сброшены многочисленные боеприпасы и бомбы по зданию президентской канцелярии и по зданию Высшего совета национальной безопасности Ирана.

Был также атакован комплекс, где собирался самый высокопоставленный форум иранского режима, отвечающий за принятие решений в сфере безопасности, а также офицерская академия армии Ирана вместе с дополнительной ключевой инфраструктурой.

Правительственный комплекс террористического режима Ирана является одним из наиболее охраняемых объектов исламского государства, он занимает множество улиц в центре Тегерана.

Лидеры иранского режима и руководители силовых структур часто собирались в этом комплексе и вели оттуда оценку ситуации по теме иранской ядерной программы и продвижению планов уничтожения Государства Израиль.

Этим комплексом пользовался ликвидированный лидер Ирана Али Хаменеи, внутри него находилась инфраструктура для управления атаками против Израиля, а также для руководства и финансирования террористических прокси иранского режима.

Комплекс управления был атакован после длительного процесса сбора и подтверждения данных и разведывательного анализа, проведенного в АМАНе.