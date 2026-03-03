x
03 марта 2026
|
последняя новость: 12:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
03 марта 2026
|
03 марта 2026
|
последняя новость: 12:11
03 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ атаковал комплекс иранского руководства – самый важный штаб режима аятолл

Война с Ираном
Иран
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 03 марта 2026 г., 11:52 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 12:17
ЦАХАЛ атаковал комплекс иранского руководства – самый важный штаб режима аятолл
Пресс-служба ЦАХАЛа

ВВС ЦАХАЛа при точном наведении военной разведки АМАН в течение ночи нанесли удары по зданиям силовых структур иранского режима внутри правительственного комплекса в самом сердце Тегерана.

В ходе атаки были сброшены многочисленные боеприпасы и бомбы по зданию президентской канцелярии и по зданию Высшего совета национальной безопасности Ирана.

Был также атакован комплекс, где собирался самый высокопоставленный форум иранского режима, отвечающий за принятие решений в сфере безопасности, а также офицерская академия армии Ирана вместе с дополнительной ключевой инфраструктурой.

Правительственный комплекс террористического режима Ирана является одним из наиболее охраняемых объектов исламского государства, он занимает множество улиц в центре Тегерана.

Лидеры иранского режима и руководители силовых структур часто собирались в этом комплексе и вели оттуда оценку ситуации по теме иранской ядерной программы и продвижению планов уничтожения Государства Израиль.

Этим комплексом пользовался ликвидированный лидер Ирана Али Хаменеи, внутри него находилась инфраструктура для управления атаками против Израиля, а также для руководства и финансирования террористических прокси иранского режима.

Комплекс управления был атакован после длительного процесса сбора и подтверждения данных и разведывательного анализа, проведенного в АМАНе.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 марта 2026

4-й день войны "Рычание льва": обстрелы территории Израиля, ЦАХАЛ и армия США атакуют в Иране