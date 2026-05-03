x
03 мая 2026
|
последняя новость: 21:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
03 мая 2026
|
03 мая 2026
|
последняя новость: 21:04
03 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Марокко во время учений пропали два американских военнослужащих

США
Учения
Марокко
время публикации: 03 мая 2026 г., 21:01 | последнее обновление: 03 мая 2026 г., 21:10
В Марокко во время учений пропали два американских военнослужащих
AP Photo/Mosa'ab Elshamy

Американское командование вооруженных сил США сообщило, что два американских военнослужащих, принимавших участие в ежегодных учениях "Африканский лев 2026", пропали без вести. На данном этапе нет подозрений, что произошел теракт.

В последний раз их видели 2 мая в районе прибрежных утесов на полигоне Кап Драа, недалеко от города Тан-Тан. Предполагается, что они упали в Атлантический океан. В поисково-спасательных работах участвуют сухопутные, морские и воздушные силы США, Марокко и других стран.

"Одновременно с поисками ведется расследование. Все наши помыслы с пропавшими военнослужащими и их семьями", – сообщило командование.

Цель учений "Африканский лев" – отработка взаимодействия между США, их союзниками по NATO и африканскими странами. Они проходят не только в Марокко, но и в Тунисе, Гане, Сенегале. В них участвует около 5000 военнослужащих из 40 государств.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook