В Марокко во время учений пропали два американских военнослужащих

Американское командование вооруженных сил США сообщило, что два американских военнослужащих, принимавших участие в ежегодных учениях "Африканский лев 2026", пропали без вести. На данном этапе нет подозрений, что произошел теракт.

В последний раз их видели 2 мая в районе прибрежных утесов на полигоне Кап Драа, недалеко от города Тан-Тан. Предполагается, что они упали в Атлантический океан. В поисково-спасательных работах участвуют сухопутные, морские и воздушные силы США, Марокко и других стран.

"Одновременно с поисками ведется расследование. Все наши помыслы с пропавшими военнослужащими и их семьями", – сообщило командование.

Цель учений "Африканский лев" – отработка взаимодействия между США, их союзниками по NATO и африканскими странами. Они проходят не только в Марокко, но и в Тунисе, Гане, Сенегале. В них участвует около 5000 военнослужащих из 40 государств.