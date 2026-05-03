Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Иран опроверг сообщения о готовности заморозить обогащение урана

Война с Ираном
США
Иран
время публикации: 03 мая 2026 г., 20:41 | последнее обновление: 03 мая 2026 г., 20:41
AP Photo/Vahid Salemi

Представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что США передали через Пакистан ответ на 14-пунктный иранский план прекращения войны. По его словам, Тегеран изучает американский ответ.

Багаи категорически опроверг опубликованные телеканалом "Аль-Джазира" сведения о том, что иранский мирный план предусматривает 15-летнюю заморозку обогащения урана.

По словам Багаи, иранский план из 14 пунктов "сосредоточен исключительно на прекращении войны". "То, что говорится о деталях в ядерной сфере, в этом плане отсутствует", – заявил он в эфире иранского телеканала "Шабаке Хабар".

Министр иностранных дел Аббас Арагчи также заявил, что на данном этапе план Ирана по урегулированию с США касается только окончания военных действий, а не вопросов ядерной сферы. "Наш план из 14 пунктов сосредоточен исключительно на прекращении войны и не касается вопросов, связанных с ядерной сферой", – приводит его слова иранская гостелерадиокомпания.

