"Кан-11": несмотря на отмену паломничества на гору Мерон, тысячи людей уже находятся там

В этом году отменены массовые празднования Лаг ба-Омер на горе Мерон. С утра полиция блокирует дороги к поселку Мерон и окружающим его районам. Но, как сообщил телеканал "Кан-11", тысячи представителей ультраортодоксальной общины находятся на горе Мерон и намерены оставаться там во время праздника Лаг ба-Омер.

Массовые празднования у могилы рабби Шимона бар Йохая на горе Мерон были в этом году отменены в связи с опасениями, что во время праздника "Хизбалла" усилит обстрел израильской территории.

Отметим, что 1 мая Командование тыла ужесточило инструкции для населенного пункта Мерон и его окрестностей. Район переведен из "зеленой" зоны опасности в "желтую". Количество участников массовых мероприятий на открытой местности в этом районе не должно превышать 200 человек, в помещении – 600.

Полиция обратилась к компаниям общественного транспорта отменить "подвозку" верующих к горе Мерон. А самих верующих полиция призывала не пытаться попасть к месту захоронения рабби Шимона бар Йохая пешком через леса и открытые участки, где развернуты силы МАГАВ с наблюдательными средствами и внедорожниками.